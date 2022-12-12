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Haberler Yaşam SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada
Giriş Tarihi: 12.12.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 20:10

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

Türkiye'yi ilgilendiren pek çok önemli konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde görüşüldüğü bakanlar kurulu (kabine toplantısı) 12 Aralık 2022 Pazartesi günü toplandı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak. Ülke gündeminde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT yaş sınır ve asgari ücret zammı konusu da masada yer alan önemli konular arasında yer alıyor. İşte son dakika kabine toplantısı kararları ve tüm detaylar.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

Son dakika kabine toplantısı kararları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan bakanlar kurulu sonrasında merak ediliyor. Asgari ücret zammı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT düzenlemesinde yaş sınırı ve daha pek çok detayın görüşülecek toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını canlı yayında yapacağı konuşmayla duyuracak. Son dakika kabine toplantısı kararları ve tüm bilgilere bu başlık altında erişebilirsiniz.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak olan kabine toplantısı kararları belli olduğunda tüm detaylarla burada olacak.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

KABİNE TOPLANTISI EYT DÜZENLEMESİ SON DAKİKA

Gündemde milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi var. EYT konusunda çalışmalarda sona gelindi. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi detaylı olarak değerlendirilecek.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? 12 ARALIK 2022

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ardından Kabine Toplantısı kararlar ve sonuçları açıklandı. Ancak Başkan Erdoğan EYT düzenlemesine ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

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SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM

Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alması ön görülüyor. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmelerin kabinede yapılması bekleniyordu. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada konuya ilişkin değerlendirme yapılmadı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; "Başörtüsü özgürlüğünü teminat altına almayı, ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifi milletimizin sorunlarını milli iradenin gücü ile çözme kararlılığın son örneğidir. Demokrasi, hak ve özgürlükler gibi kavramları samimiyetle savunan herkesi bu teklifi desteklemeye çağrıyoruz."

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Bölgede yeni keşifler neticelendirildiğine milletimizle paylaşacağız. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimi ile başlayıp bunu 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Gazı karada işleyecek Filyos'un yüzde 85'i tamamladık.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını AÇIKLADI | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

GABAR DAĞI'NDA BULUNAN PETROL

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği sırasında şehit olan Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri 12 milyar dolara denk geliyor. Buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız.

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI

Hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz Türkiye Aile Destekleri kapsamına giren 2,8 milyon hanemize 9,2 milyar lira nakti kaynak aktardık. Bu ay 3,8 milyar daha nakti kaynak aktarımı yapacağız. Kasım ayında 9,4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2,9 milyar lira tutuarındaki genel sağlık sigortasını ödeyerek ücretsiz sağlık hizmeti almalarını sağladık.

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