SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını duyuracak | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

Türkiye'yi ilgilendiren pek çok önemli konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde görüşüldüğü bakanlar kurulu (kabine toplantısı) 12 Aralık 2022 Pazartesi günü toplandı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasında kamuoyuyla paylaşacak. Ülke gündeminde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT yaş sınır ve asgari ücret zammı konusu da masada yer alan önemli konular arasında yer alıyor. İşte son dakika kabine toplantısı kararları ve tüm detaylar.