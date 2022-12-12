SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını duyuracak | EYT yaş sınırı ve asgari ücret zammı konusu masada

Son dakika kabine toplantısı kararları, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan bakanlar kurulu sonrasında merak ediliyor. Asgari ücret zammı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar - EYT düzenlemesinde yaş sınırı ve daha pek çok detayın görüşülecek toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararlarını canlı yayında yapacağı konuşmayla duyuracak. Son dakika kabine toplantısı kararları ve tüm bilgilere bu başlık altında erişebilirsiniz.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak olan kabine toplantısı kararları belli olduğunda tüm detaylarla burada olacak.