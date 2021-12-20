KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BAŞARILI BİR ZİRVE OLDU"

"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok geniş bir katılımla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız iki zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize davet ettik. Hamd olsun öncekiler gibi başarılı ve verimli bir zirve oldu. Arkadaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Liderlerle baş başa görüşmeler yaptık. Kıtanın, önümüzdeki 5 yılda güvenlik, sağlık ve tarım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardık.

"BİZ AFRİKA'YI, 21. YÜZYILA DAMGA VURACAK BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Önce hedefimiz, ticareti 50 milyar, ardından 75 milyar dolara çıkarmaktır.

Biz Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Bilakis, 21. yüzyıla damga vuracak bir güç olarak görüyoruz. Tarihinde sömürgecilik gibi bir ayıbı olmayan ülke olarak, kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TBMM'DEKİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun ve zorlu geçen bir süreç oldu. Bu yılki görüşmeler toplam 385 saati aşkın sürmüştür. Bütçemiz 67 stratejik programla, Türkiye'yi ihracat, yatırım yoluyla büyütmeye katkı sağlayacak. Yeşil Kalkınma Devrimi'na uygun adımları da içeren bütçemiz yenililkçi yönleriyle ön plana çıkmaktadır.

"HER ALANDA DÜNYAYA DUDAK ISIRTACAK ADIMLAR ATTIK"

Türkiye yüzde 5,1'lik büyüme göstermiş bir ekonomiye sahiptir. Her yıl ekonomimizi büyüterek Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdük. İstihdamımızı 19 milyondan 29 milyona yükseltmek suretiyle milletimizin iş ve aş sahibi olmasını sağladık. Eğitimde, sağlıkta, enerjide, tarımda ve dış politikada... Tüm dünyada her alanda herkese dudak ısırtacak adımları attık.

Bu süreçte hangi engellerle karşılaştığımızı en iyi aziz milletimiz biliyor. Nice engeli aşarak ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomi arasında sokarak küresel ligin en üst seviyelerine çıkarmaya çalışıyoruz.