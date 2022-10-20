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Haberler Yaşam Son dakika: Kader Yıldız AVM'nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:21

Son dakika: Kader Yıldız AVM'nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu

Son dakika haberleri: 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız, 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etmişti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız SABAH'a konuştu. Anne Gülnaz Yıldız, "Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Kader Yıldız AVM’nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu

Son dakika haberleri: İstanbul Beylikdüzü'de 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından aşağıya atlayarak yaşamına son veren anestezist Kader Yıldız'ın (25) ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet dolu anlarda Kader Yıldız, nişanlısı Berkan Y.'ye Whatsapp'tan saat 18.13'te, "Sana hakkımı helal etmiyorum" mesajı attıktan 2 dakika sonra aşağı atlamıştı.

Son dakika: Kader Yıldız AVM’nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, SABAH'a konuştu. Anne Yıldız, kızını ölüme sürükleyen süreci Kader'in odasında gözyaşları içinde anlattı. İşte söyledikleri:

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Son dakika: Kader Yıldız AVM’nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu

İHANETİN FOTOĞRAFI

Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş.

Son dakika: Kader Yıldız AVM’nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu

Kızım fotoğrafa inanmamış. Gönderen kişiyle buluşmak için evden çıkmış. O kadınla ve nişanlısının annesiyle bir kafede konuşmuş. Ayrılırken, 'Kafamı toplamam, hava almam lazım' demiş. Sonra onu AVM'ye bırakmışlar. Orada da olan oldu.

Son dakika: Kader Yıldız AVM’nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu

Kızımın odasına giremiyorum. Her gün bir kargosu geliyor. Ölüme giden kız bunları sipariş eder mi? Kışlıklar almış, mont almış benim yavrum. Hayalleri vardı. Canına kıyacak kız değildi. Onu bu hallere getirenlerin hiç mi suçu yok? Olay günü ben hastaydım evdeydim. Çeyizi kaldı. 'Anne ben evleneceğim, çocuklarım olacak' diyordu. Kızımı hayallerinden koparıp buna sürükleyenlerin günahı yok mu? Ağlamaktan gözyaşlarım kurudu.

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