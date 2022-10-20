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Son dakika: Kader Yıldız AVM'nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:19
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
06:21
Son dakika: Kader Yıldız AVM'nin terasından atlayarak canına kıymıştı! İhanetin fotoğrafı sonu oldu
Son dakika haberleri: 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız, 8 Ekim'de bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etmişti. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız SABAH'a konuştu. Anne Gülnaz Yıldız, "Kızımı intihara sürükleyen şey, olay günü kendisine gelen bir fotoğraf oldu. Kızım bana, 'Anne ölüm kalım meselesi' deyip dışarı çıktı. Ben sonradan öğrendim. Sosyal medya fenomeniydi. Bir takipçisi, onun nişanlısı olacak adamı bir kadınla görmüş. Fotoğrafını çekip atmış. Meğer nişanlısının başka ilişkisi varmış. Benim prensesimi aldatıyormuş." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...