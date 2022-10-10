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Haberler Yaşam Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 13:43

Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin terasında cep telefonuna baktıktan sonra aşağı atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız'dan geriye arkadaşlarıyla kurduğu hayalleri kaldı. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan bir arkadaşı Kader ile son mesajını paylaşıp; "Şimdi yarım kalan hayallerimiz kaldı geride. Sabah uyandığım güne seni bir daha göremeyeceğimi bilerek devam etmek çok acı. Yarım kalmış hayallerimi tamamlayacağım" notunu bıraktı. İşte sır olayın ayrıntıları

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

Son dakika: Olay, 8 Eylül günü saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Anestezist Kader Yıldız, telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı.

Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

KADER YILDIZ HAYATINA SON VERMİŞTİ

Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

KADER YILDIZ 5 AYLIK NİŞANLIYDI

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

TELEFONA BAKIP CANINA KIYDI

Öte yandan olay anına dair çıkan görüntülerde Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü.

Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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