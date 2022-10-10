Haberler Yaşam Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 13:43

Son dakika: Kader Yıldız sır şekilde hayata veda etmişti: Arkadaşı son mesajlarını paylaştı!

Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'nin terasında cep telefonuna baktıktan sonra aşağı atlayarak canına kıyan 25 yaşındaki Anestezist Kader Yıldız'dan geriye arkadaşlarıyla kurduğu hayalleri kaldı. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan bir arkadaşı Kader ile son mesajını paylaşıp; "Şimdi yarım kalan hayallerimiz kaldı geride. Sabah uyandığım güne seni bir daha göremeyeceğimi bilerek devam etmek çok acı. Yarım kalmış hayallerimi tamamlayacağım" notunu bıraktı. İşte sır olayın ayrıntıları