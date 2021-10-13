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Haberler Yaşam Son dakika: Kadıköy'de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 16:46

Son dakika: Kadıköy'de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Son dakika: Şırnak'tan gelerek, 20 yıl önce başlayan husumet nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Yasak aşk iddası ise şoke etti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Kadıköy’de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T. (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı T.'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi.

Son dakika: Kadıköy’de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Murat T.'ye 20 yıl önce babası askerdeyken, annesinin Kamuran Tün (42) ile yasak aşk yaşadığının ve annesinin daha sonra farklı biriyle evlendiği söylendi.

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Son dakika: Kadıköy’de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Daha sonra baba Hacı T. ve amca Selçuk T. ise Murat T.'ye, Kamuran Tün'ü öldürmesi gerektiğini söyledi. Murat T., 20 yıl önce ailenin korkusundan Irak'a kaçan Kamuran Tün'ü öldürmek için babası ve amcasıyla birlikte plan yaptı.

Son dakika: Kadıköy’de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Murat T., Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile iletişime geçmek için Tekirdağ'da oturan Duygu H.'den yardım istedi. Duygu H.'ye, kendisinin Kamuran Tün'den 150 bin lira alacağı olduğunu söyledi.

Son dakika: Kadıköy’de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Duygu H. sosyal medya üzerinden Irak'ta kuaförlük yapan Kamuran Tün ile mesajlaşmaya başladı. Duygu H. İş yapmak istediğini söyleyerek Kamuran Tün'ü İstanbul'a çağırdı. Kadıköy'de bir restoranda buluşan ikili yemeğin ardından ayrıldı. Murat T. ise restorandan ayrılan Kamuran Tün'ü takip etmeye başladı.

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