HaberlerYaşamSon dakika: Kadıköy'de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:44Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 16:46
Son dakika: Kadıköy'de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi
Son dakika: Şırnak'tan gelerek, 20 yıl önce başlayan husumet nedeniyle Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladığı kişiyi Kadıköy'de cadde ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin itiraf ettiği töre cinayetine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Yasak aşk iddası ise şoke etti... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...