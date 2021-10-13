Son dakika: Kadıköy’de 20 yıllık töre cinayeti! Annesiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi

Olay, dün Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan ve Şırnak'ta dedesiyle birlikte yaşayan Murat T. (21), bu yıl dedesinin hayatını kaybetmesinin ardından babası Hacı T.'den, annesiyle yaşadıkları ayrılığın nedenini öğrendi.