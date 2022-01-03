Son dakika: Kadıköy’de lüks sitede korkunç tehdit: ’Samuray kılıcıyla doğrarım...’ Başak Cengiz öldürülmüştü

Son dakika haberi: İstanbul Kadıköy'de lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğünü ve yılbaşı öncesinde ortadan kaldırıldığını iddia eden site sakinleri kaybolan sokak köpekleri için yetkililerden yardım istedi. Köpekleri bulmak için sosyal medyadan başlatılan ve köpekleri bulana 50 bin TL kadar ödül verilecek olan kampanyaya ünlü isimler de katıldı. Karşıt site sakini tarafından köpeğinin boğazı sıkılarak tehdit edildiğini belirten Tuğba Güner ise "Senin kelleni keserim, samuray kılıcıyla doğrarım, kimsenin ruhu duymaz" diye tehdit aldığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda mimar Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...