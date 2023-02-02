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Haberler Yaşam Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…
Giriş Tarihi: 02.02.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 16:52

Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Leyla Seyidova cinayetinin ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre Erkin S., kiraladığı odaya getirdiği arkadaşı Leyla Seyidova ile borç para yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Seyidova'yı bıçaklayarak öldüren zanlı, kolonya ile cesedi ateşe verdi.

Yunus Emre KAVAK
Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

İstanbul Atasehir Mevlana Mahallesi Elmas Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, yaklaşık 8 yıldır dairede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı daireden 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yapılan kontrolde baş ve kol kısımları yanmış Leyla Seyidova'ya ait cesedi bulundu.

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Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte olay yerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, oda içerisinde 1 adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Cesedi bulunan kadının üzerinden kesikler olduğu görüldü.

Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte olay yerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, oda içerisinde 1 adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu.

Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

Cesedi bulunan kadının üzerinden kesikler olduğu görüldü.

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