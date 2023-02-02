Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Olay Yeri İnceleme ekipleriyle birlikte olay yerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, oda içerisinde 1 adet bıçak ve bir adet balta ile boş kolonya kutusu bulundu. Cesedi bulunan kadının üzerinden kesikler olduğu görüldü.