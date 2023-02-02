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Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…
Giriş Tarihi: 02.02.2023 16:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
16:52
Genç kadını bazaya koyup yaktılar! Her satırı korkunç: Balta ve bıçak…
İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Leyla Seyidova cinayetinin ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre Erkin S., kiraladığı odaya getirdiği arkadaşı Leyla Seyidova ile borç para yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası Seyidova'yı bıçaklayarak öldüren zanlı, kolonya ile cesedi ateşe verdi.