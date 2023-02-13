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SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı
Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
12:31
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı
Son dakika deprem haberi.. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 hafta geçti. 10 ilimzide hissedilen ve ağır hasarlara neden olan depremde AFAD, ölü ve yaralı sayısında son durumu açıkladı. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da yıkımlara neden olan depremin ardından hemen bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 8. günde de devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremden dakika dakika gelişmeler ve deprem ölü sayısı son durum