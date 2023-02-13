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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı
Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 12:31

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı

Son dakika deprem haberi.. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 hafta geçti. 10 ilimzide hissedilen ve ağır hasarlara neden olan depremde AFAD, ölü ve yaralı sayısında son durumu açıkladı. Kahramanmaraş başta olmak üzere, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da yıkımlara neden olan depremin ardından hemen bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 8. günde de devam ediyor. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremden dakika dakika gelişmeler ve deprem ölü sayısı son durum

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı

Deprem son dakika... AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Öte yandan büyük depremde ölü sayısı için AFAD bir açıklama daha yaptı. İşte, deprem ölü sayısı son durum ve son dakika deprem haberleri...

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı

CAN KAYBI: 31 BİN 643
Gelen son dakika bilgisine göre ise can kaybı 31 bin 643'e ulaştı.

176. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!
Hatay'da bir kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 176. saatte bir mucize daha: Bir kadın enkaz altından sağ çıkarıldı | Video

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı

175. SAATTE MUCİZE
Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175'inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı

09.30 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı yükseliyor! AFAD son durumu açıkladı

09.00 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

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