SON DAKİKA: İşte ’Asrın Felaketi’nde gün gün dakika dakika yaşananlar...

Son dakika deprem haberi... AFAD, Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde ölü sayısı ile ilgili son durumu açıkladı. 10 ilimizde de hissedilen ve binlerce kişinin vefat ettiği asrın depreminde arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Çalışmaların 9. gününde yeni mucize haberleri tüm Türkiye'ye umut olurken, görevliler canla başla çalışmayı devam ettiriyor. Peki, deprem ölü sayısı kaç oldu? Depremde vefat sayısı son durum nedir? Depremde kaç kişi öldü ve kaç bina yıkıldı? İşte, Kahramanmaraş merkezli depremde dakika dakika yaşananlar...