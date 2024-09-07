SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

Kahramanmaraş'ta bilim insanları ile fay hatları üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Hasan Sözbilir, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk" dedi.