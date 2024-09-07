Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
12:47
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...
Bugün saatler 09.31'i gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı bölgede paniğe neden olurken, deprem Adana, Maraş ve Gaziantep olmak üzere pek çok kentte hissedildi. 5 büyüklüğündeki depremin ardından ise konuya dair Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklamalarda bulundu. Sözbilir, depremde fayın güney bölümünde kırılma gerçekleştiğini belirtirken, 3 faya ise dikkat çekti ve uyardı.