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Giriş Tarihi: 07.09.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:47

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

Bugün saatler 09.31'i gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı bölgede paniğe neden olurken, deprem Adana, Maraş ve Gaziantep olmak üzere pek çok kentte hissedildi. 5 büyüklüğündeki depremin ardından ise konuya dair Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklamalarda bulundu. Sözbilir, depremde fayın güney bölümünde kırılma gerçekleştiğini belirtirken, 3 faya ise dikkat çekti ve uyardı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

Kahramanmaraş'ta bilim insanları ile fay hatları üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen Hasan Sözbilir, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk" dedi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

AFAD verilerine göre deprem, saat 09.31'de meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 5 olarak ölçülürken, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu sabah Maraş- Pazarcık merkezli 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, 6 Şubat depreminin artçısı kabul edilebilir. Depremin dış merkez yerine baktığımız zaman, 6 Şubat 2023 Pazarcık depreminde ilk kırılmanın yaşandığı Narlı güneyine karşılık geliyor.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

Burası aynı zamanda Ölüdeniz Fayı'na ait Sakçagöz Fayı'nın kuzey ucu. Ölüdeniz Fayı'nın Türkiye sınırları içindeki kolları güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ediyor. Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor" dedi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı! 3 faya dikkat çekti: Güney bölümü kırıldı...

3 FAYA İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye diri faylarının paleosismolojik özelliklerinin araştırılması projesi kapsamında geçen ağustos ayında bu depremin olduğu yere çok yakın olan Narlı Fayı üzerinde hendek çalışması gerçekleştirmiştik.

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