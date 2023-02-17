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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
Giriş Tarihi: 17.02.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 00:49

SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli gerçekleşen depremlerin ardından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerimizden Hatay'da 260. saate girilirken bir mucize haberi daha geldi. 12 yaşındaki Osman Hatay'da Buket Apartmanı enkazından kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü. Osman'ın ise sağlık durumunun ilk planda iyi göründüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN
SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

260. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de vuran depremin ardından 260. saate bir mucize daha gerçekleşti.

Depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay'da 260. saatte 12 yaşında Osman isminde bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

YÜREKLERE SU SERPTİ
Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü.

Yaşam alanı boşluğunda kurtarılmayı bekleyen Osman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan depremzede çocuk enkazda başka sesler duyduğunu söyledi fakat bu sesin arama kurtarma görevlilerine ait olma ihtimali de dikkate alınıyor. Enkaz bölgesindeki sesin kaynağı ise araştırılıyor.

260. saatte Hatay'da 12 yaşındaki bir erkek çocuğu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı

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SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

NESLİHAN KILIÇ 258. SAATTE YARALI KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazı altında kalan Neslihan Kılıç (29) depremin 258. saatinde yaralı olarak çıkarıldı.

SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

Kahramanmaraş'a bağlı Onikişubat ilçesi, Ebrar Sitesi Z Blok, enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler, 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı. Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA