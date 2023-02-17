SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli gerçekleşen depremlerin ardından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerimizden Hatay'da 260. saate girilirken bir mucize haberi daha geldi. 12 yaşındaki Osman Hatay'da Buket Apartmanı enkazından kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü. Osman'ın ise sağlık durumunun ilk planda iyi göründüğü belirtildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...