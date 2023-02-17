SON DAKİKA: 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!

260. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de vuran depremin ardından 260. saate bir mucize daha gerçekleşti.

Depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay'da 260. saatte 12 yaşında Osman isminde bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.