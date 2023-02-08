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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:50

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 52. saatinde Kahramanmaraş'ta Hilal Düşmez otel enkazından sağ çıkarıldı. Hatay'da da 4 aylık Azra'ya 30 saat sonra ulaşıldı. Kurtarma görüntüleri yürekleri parçaladı.

TOLGA YANIK
Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN
HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altından mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Kahramanmaraş'ta 52 saat sonra bir mucize kurtuluş gerçekleşti.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Hilal Düşmez, 12 Şubat ilçesi Azerbeycan Bulvarı üzerinde bulunan ve tamamen yıkılan Arıkan Otelin enkazından kurtarıldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Hatay'ın Antakya ilçesinin Ekinciler Mahallesi'nde 4 aylık Azra bebek 30 saat kaldığı ve yara almadığı enkazdan çıkarıldı.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

MELİSA ANDIZ 51 SAAT SONRA KURTARILDI
Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

51 saat sonra kurtarılan Melisa'nın babasıyla duygusal buluşması: Gözyaşlarına boğuldu | Video

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