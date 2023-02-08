Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:50

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 52 saat sonra mucize! Deprem bölgelerindeki kurtarma çalışmaları ağlattı!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 52. saatinde Kahramanmaraş'ta Hilal Düşmez otel enkazından sağ çıkarıldı. Hatay'da da 4 aylık Azra'ya 30 saat sonra ulaşıldı. Kurtarma görüntüleri yürekleri parçaladı.