Haberler Yaşam Son Dakika Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 23 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 23.04.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 22:32

Son Dakika Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi! 23 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Kahramanmaraş Elbistan'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Kahramanmaraş deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Kahramanmaraş depreminin tüm detayları...