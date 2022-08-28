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Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 17:22

Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!

Son dakika: Yürekleri yakan olay öğle saatlerinde meydana geldi… Baraj gölüne düşen kız kardeşleri İrem Özbir'i (23) kurtarmak isteyip, suya giren Halil İbrahim (22) ve İdris Özbir (25) boğularak can verdi. Kıyıya çıkarılan İrem Özbir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte son dakika gelişmeleri

Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!

Son dakika haberi: Acı olay, öğle saatlerinde Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet Barajı mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle baraj gölü kenarında piknik yapan İrem Özbir, iddiaya göre, ayağı kayınca suya düştü.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!

İrem Özbir'in gölde çırpındığını gören kardeşleri Halil İbrahim ve İdris Özbir, hemen suya atladı.

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Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!

İkili, kardeşlerini kıyıya çekip, boğulmaktan kurtarırken, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!

İtfaiye su altı dalgıçlarının 15 dakikalık çalışması sonrasında da Halil İbrahim ve İdris Özbir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

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