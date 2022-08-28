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Son dakika: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: İrem Özbir’i kurtarmak isteyen Halil İbrahim ve İdris Özbir boğuldu!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 17:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
17:22
Son dakika: Yürekleri yakan olay öğle saatlerinde meydana geldi… Baraj gölüne düşen kız kardeşleri İrem Özbir'i (23) kurtarmak isteyip, suya giren Halil İbrahim (22) ve İdris Özbir (25) boğularak can verdi. Kıyıya çıkarılan İrem Özbir'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte son dakika gelişmeleri