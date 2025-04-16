Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:10

KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı sabah saatlerinde çevre illerde de hissedildi. Depremin merkezi Nurhak olarak açıklanırken, saat 05:04'te meydana geldiği bildirildi. 6.98 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin koordinatları 38.02528° kuzey enlemi ve 37.53194° doğu boylamı olarak kaydedildi. İşte, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili son gelişmeler haberin devamında...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 16 Nisan Kahramanmaraş depremine dair ayrıntılar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 6.98 km derinliğinde kaydedildi. Sabah saat 05:04'te meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
İşte, detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-16
Saat:05:04:08 TSİ
Enlem:38.02528 N
Boylam:37.53194 E
Derinlik:6.98 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ