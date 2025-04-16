KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 16 Nisan Kahramanmaraş depremine dair ayrıntılar...