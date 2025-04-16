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KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:10
KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı verilere göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı sabah saatlerinde çevre illerde de hissedildi. Depremin merkezi Nurhak olarak açıklanırken, saat 05:04'te meydana geldiği bildirildi. 6.98 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin koordinatları 38.02528° kuzey enlemi ve 37.53194° doğu boylamı olarak kaydedildi. İşte, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili son gelişmeler haberin devamında...