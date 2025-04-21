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Haberler Yaşam Son Dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:47

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3.5 (Mw) olarak kaydedildi. Saat 10:24'te yaşanan sarsıntı, yerin 6.13 km derinliğinde gerçekleşti.Depremin merkez üssünün Afşin (Kahramanmaraş) olduğu belirtilirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde deprem paniği yaşandı. Afşin ilçesi merkezli meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, çevre bölgelerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin ayrıntılarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, 21 Nisan Kahramanmaraş depremi detayları....

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Afşin merkez üssünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.13 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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Son Dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Afşin (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-21
Saat:10:24:42 TSİ
Enlem:38.29 N
Boylam:37.04167 E
Derinlik:6.13 km

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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