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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
10:47
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 3.5 (Mw) olarak kaydedildi. Saat 10:24'te yaşanan sarsıntı, yerin 6.13 km derinliğinde gerçekleşti.Depremin merkez üssünün Afşin (Kahramanmaraş) olduğu belirtilirken, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiği gelen ilk bilgiler arasında. Depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar yapılmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili son gelişmeler ve ayrıntılar haberin devamında...