Son dakika: Kahramanmaraş’taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkarılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, "Feci: Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığını attı. Haberde "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" denildi.