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Son dakika: Kahramanmaraş'taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
07:00
Son dakika: Kahramanmaraş'taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları
Son dakika haberleri: Yabancı basın Türkiye'deki çifte depremi manşetlerine taşıdı. Haberlerde "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları, şehirleri harabeye çevirdi" denilirken, olumsuz hava şartlarına da vurgu yapıldı.