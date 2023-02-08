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Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş'taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları
Giriş Tarihi: 08.02.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 07:00

Son dakika: Kahramanmaraş'taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

Son dakika haberleri: Yabancı basın Türkiye'deki çifte depremi manşetlerine taşıdı. Haberlerde "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları, şehirleri harabeye çevirdi" denilirken, olumsuz hava şartlarına da vurgu yapıldı.

Son dakika: Kahramanmaraş’taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler dünya medyasında geniş yer buldu.

Son dakika: Kahramanmaraş’taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

Guardian birinci sayfasında Diyarbakır'da enkaz altından çıkarılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, "Feci: Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce ölü" başlığını attı. Haberde "Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi" denildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş’taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

Times gazetesinin manşetinde "Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü" denildi.

Financial Times gazetesi "Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye'yi sallamasının ardından binlerce ölü" manşetini attı.

Son dakika: Kahramanmaraş’taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

Daily Telegraph, Hatay'da enkazdan çıkarılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye'de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtti.

BBC'deki haberde "Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem olabilir" denildi. New York Times ise depremlerin kar fırtınası sırasında yaşandığına vurgu yaptı.

Son dakika: Kahramanmaraş’taki çifte deprem dünya medyasını dehşete düşürdü: Son yüzyılın en güçlü sarsıntıları

BAĞIŞ KUYRUĞU

The Sun gazetesi, depremzedelere yardımcı olmak için bir yardım kampanyası başlattı.

Fransız Le Monde gazetesi, enkaz altında çıkarılan bir çocuğun fotoğrafını kullanarak "Türkiye ve Suriye'de ölümcül deprem" manşetini attı.

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