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Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:37

SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?

Türkiye, deprem bölgesi olup, her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanmaktadır. Kuzey Anadolu (KAF), Doğu Anadolu (DAF) ve Batı Anadolu fay hatları (BAF) birçok ili etkilemeye devam etmektedir. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Birçok büyük şiddette depremin ülkemizde maddi-manevi yıkıma yol açmasından dolayı vatandaşlar deprem endişesiyle arama motorları üzerinden sık sık sorgulama yapmaktadır. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 20 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri…

SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak güncellenmekte. Türkiye her gün büyük küçük sarsıntılarla depremi yaşamakta. Bu depremlerden bazıları vatandaşlar tarafından his edilmezken bazıları büyük çaplı sarsıntı ve yıkıma sebep olabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanan deprem verileri haberin devamında…

SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU? NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri resmi web sayfaları üzerinden anlık olarak güncellemektedir. Bu güncel liste, küçük veya büyük tüm depremleri içerir ve vatandaşlar depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detayları bu liste aracılığıyla öğrenebilmelerini sağlamaktadır.

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SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2024-08-20
Saat:03:57:42 TSİ
Enlem:36.51667 N
Boylam:36.36611 E
Derinlik:5.07 km

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Çal (Denizli)
Tarih:2024-08-20
Saat:01:54:13 TSİ
Enlem:37.89611 N
Boylam:29.34111 E
Derinlik:7.76 km


Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-08-19
Saat:12:02:58 TSİ
Enlem:38.28056 N
Boylam:37.74944 E
Derinlik:10.31 km

SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından resmi web adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?
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