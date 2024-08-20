Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:37
SON DAKİKA KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ 20 AĞUSTOS | Deprem mi oldu, nerede oldu, kaç şiddetinde, kaç büyüklüğünde?
Türkiye, deprem bölgesi olup, her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanmaktadır. Kuzey Anadolu (KAF), Doğu Anadolu (DAF) ve Batı Anadolu fay hatları (BAF) birçok ili etkilemeye devam etmektedir. Bu depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Birçok büyük şiddette depremin ülkemizde maddi-manevi yıkıma yol açmasından dolayı vatandaşlar deprem endişesiyle arama motorları üzerinden sık sık sorgulama yapmaktadır. Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 20 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri…