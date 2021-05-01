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Haberler Yaşam Son dakika Kapalıçarşı'dan altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 07:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 11:39

Son dakika 'dan hareketliliği: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğinde yukarı yönlü bir ivme gösteren son dakika gelişmeleriyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; 470 liradan işlem gören gram fiyatı yükselişine devam ederken çeyrek fiyatı ise 755 TL olarak kaydedildi. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde " bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıtı arıyor. İşte son dakika gelişmeleriyle canlı ve güncel altın fiyatları…

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarından son dakika… Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen ve geçtiğimiz aylarda durgunluğunu bozarak yükselişe geçen sarı metal yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Serbest piyasalardan bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 470 TL'den alış görürken öte yandan çeyrek fiyatının ise 755 TL olduğu görülüyor. Bu noktada gün içerisinde " bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,68

SATIŞ: 453,02

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,00

SATIŞ: 3.169,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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