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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 12:34

: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı ! , cumhuriyet, ata, 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili hareketliliği, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, son dönemde ufak çaplı bir yükseliş içerisinde bulunuyor. Yatırımını altın fiyatları üzerinde gerçekleştiren vatandaşlar ise, altının gram fiyatı başta olmak üzere hepsine gün içinde göz gezdiriyor. Bu sabah saatlerinde gelen verilere göre gram fiyatı 500 TL olarak kaydedilirken çeyrek 801, yarım ise 1592 TL'den işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Mayıs , cumhuriyet, ata,

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız şu günlerde altının gram fiyatı bu sabaha 500 TL'den başladı. Öte yandan yarım altın 1592 TL'den işlem görürken, ONS, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları üzerinde de hareketlilik sürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Mayıs , cumhuriyet, ata,

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 448,98

SATIŞ: 480,35

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları 14 Mayıs bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.593,00

SATIŞ: 1.652,00

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