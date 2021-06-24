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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.06.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 07:22

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelmeye devam ediyor. Son haftalarda oldukça hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, son birkaç gün içinde düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 494 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çiziyor. Son haftalarda bir düşüş bir yükseliş yaşayan altının gram fiyatı sabah saatlerinden itibaren 494 liradan işlem görüyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ise yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin odağında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (24 HAZİRAN)

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilir, anlık alış satış fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. İşte canlı ve güncel rakamlar

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.267,00
  • Satış: 3.330,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.292,00
  • Satış: 3.342,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 497,14
  • Satış: 497,23

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 806,00
  • Satış: 819,00

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