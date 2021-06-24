SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelmeye devam ediyor. Son haftalarda oldukça hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın, son birkaç gün içinde düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 494 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları