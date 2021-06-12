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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 12.06.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 09:24

: 'dan güncel ve canlı bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan ile ilgili gelen haberleri yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları pandemi sürecinde oldukça hareketli bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz haftada inişli çıkışlı grafiğini sürdüren altının gram fiyatı bu sabaha, 506 lira civarından başladı. Gram altınla beraber, ONS, yarım, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Buna göre, 12 Haziran Salı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı bu sabaha 506 lira civarından başladı. Ellerinde bulundurdukları altınların, alış satış rakamını öğrenmek isteyen yatırımcılar altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 12 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,15

SATIŞ: 487,80

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.672,00

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! Gram, ata, cumhuriyet altın, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.322,00

SATIŞ: 3.417,00

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