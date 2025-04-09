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Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
09:25
Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; bu hafta yurdun birçok kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalması beklenirken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…