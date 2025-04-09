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Haberler Yaşam Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:25

Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; bu hafta yurdun birçok kesiminde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalması beklenirken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Son dakika haberleri: Meteoroloji'nin yayınladığı haritalı hava durumu raporuna göre; bu hafta yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı, bazı kesimlerinde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar…

Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Son dakika: Kar geri dönüyor! Birçok il için alarm verildi: İstanbul’a kar yağacak mı?

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.