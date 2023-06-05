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Haberler Yaşam SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor
Giriş Tarihi: 05.06.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 22:04

SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

Son dakika haberi: Ülkenin Karadeniz bölgesinde son günlerde etkisi artıran şiddetli yağışlar sele neden oldu. Özellikle Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketi yaşandı. Samsun'a giderek çalışmaları yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da ve Amasya'da sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Sel riskin sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bu gece Samsun'da dikkat, yarın bu turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta şiddetli yağışlar etkili oluyor. Yer yer etkisini artıran yağışlar bölgede sele neden oldu. Sel nedeniyle can kayıpları yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye giderek afet bölgesini yerinde inceledi.

SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Küçük Sanayi Sitesi'nde selden mağdur olan esnafı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

Karadeniz'de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor | Video

Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya ve Kastamonu'da yoğun yağış sonucu bazı olumsuzlukların yaşandığına işaret eden Yerlikaya, Samsun'un Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde bir aracın köprüde mahsur kaldığını ve ekiplerce mahsur kalanların kurtarıldığını belirtti.

SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

SAMSUN LADİK'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede yaşanan selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Birazdan arkadaşlarımla beraber taziyeye gideceğiz Ladik ilçemize. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

Bugün beş ilçemizde öğretime ara verildi. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ilçelerimizde. Bugün özellikle de ben Samsun'a geldim, çünkü gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerek buradaki Bölge Müdürlüğünden tekrar bu saat itibarıyla teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Dolayısıyla ben ekran başında bizleri izleyen kıymetli Samsunlu kardeşlerimden, hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum. Dikkatli olmalarını bekliyorum." diye konuştu.
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