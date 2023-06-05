SON DAKİKA| Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor

Bugün beş ilçemizde öğretime ara verildi. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ilçelerimizde. Bugün özellikle de ben Samsun'a geldim, çünkü gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerek buradaki Bölge Müdürlüğünden tekrar bu saat itibarıyla teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Dolayısıyla ben ekran başında bizleri izleyen kıymetli Samsunlu kardeşlerimden, hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum. Dikkatli olmalarını bekliyorum." diye konuştu.

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