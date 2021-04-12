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Haberler Yaşam Son dakika: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı Esra Erol'da şok anlar
Giriş Tarihi: 12.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 15:10

: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı 'da şok anlar

haberi: 'nin reyting rekortmeni programı 'da yine ilginç olaylar yaşandı. ve olayından sonra Muammer ve Gülhan'ın yaşadıkları programa damga vurdu. Gözyaşlarına boğulan Muammer, "Karımdan dayak yemekten bıktım" diye isyan etmişti. Muammer bu kez kameralar önünde şiddete uğradı! işte ayrıntılar

Son dakika: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı Esra Erol'da şok anlar

'a Gülhan Hanım ve resmi nikahlı eşi olan Muammer Bey katıldı. Canlı yayında büyük yüzleşme sahnesi yaşanırken ortaya çıkan itiraflar ise herkeste sarsıcı bir etki bıraktı. Esra Erol Canlı yayında bir araya gelen ikilinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken Muammer Bey de gözyaşları içinde kaldı.

Son dakika: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı Esra Erol'da şok anlar

"Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım"

Canlı yayında gerçekleşen yüzleşmede Muammer Bey, gözyaşları içinde, "Esra hanım, ben özür dilerim yaptıklarım için. Onu da affediyorum." Sözlerine yer vererek stüdyoyu sessizliğe boğdu.

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Son dakika: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı Esra Erol'da şok anlar

Bu sözlere karşılık Gülhan Hanım'ın cevabı ise hiç beklenmedik şekilde gerçekleşti. Gülhan Hanım, "Yalan. Ben ayrılmak istemiyorum Esra Hanım, dinlemek istemiyorum. Siz bunu (Muammer Bey) beni gönderdikten sonra rahat bir şekilde dinlersiniz." İfadeleri ile herkesi şaşkına çevirdi.

Son dakika: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı Esra Erol'da şok anlar

Muammer Bey'in stüdyoya gelme nedenini "Sırf çocuklarını görsün diye buraya geldim" belirtmesi üzerine Muammer Beye, "Gülhan Hanım zaten evden kaçtı. Bu evlilik bitecektir. Bu da sizin hayrınıza olur." İfadelerini kullandı.

Son dakika: 'Karımdan dayak yemekten bıktım' demişti! Şiddetin görüntüleri ortaya çıktı Esra Erol'da şok anlar

Muammer Beyden boşanmak isteyen, Gülhan Hanım'ın duyarsız tavırları ise ekran başındaki seyirciyi resmen çılgına çevirdi.

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