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Haberler Yaşam Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 14:26

Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!

Son dakika: Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu' yazan Gencay Korur (40) tutuklandı. Korur ifadesinde, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü, yakalandığı Dikili'ye kadar yürüyerek gittiğini ve tarlalardan topladığı domates, biber, karpuz ve kavunları yiyerek karnını doyurduğunu söyledi...

Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!

Son dakika: Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, ailevi sorunlar nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı.

Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!

Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Ancak Ayşe Korur, kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi.

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Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!

Bunun üzerine çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu.

Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!

Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, kurtarılamadı.

Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!

Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, babaevine gittiği öğrenildi.


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