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Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
14:26
Son dakika: Karısını öldürüp ‘Gururlu hissediyor’ diye paylaşım yapmıştı! Türkiye’nin kanını donduran vahşette flaş gelişme!
Son dakika: Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, 'Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu' yazan Gencay Korur (40) tutuklandı. Korur ifadesinde, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü, yakalandığı Dikili'ye kadar yürüyerek gittiğini ve tarlalardan topladığı domates, biber, karpuz ve kavunları yiyerek karnını doyurduğunu söyledi...