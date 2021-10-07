SON DAKİKA | Karısını Kelebekler Vadisi’nden atan adam Türkiye’de gündem olmuştu! Milyonların kanını donduran vahşette şok detay!

KELEBEKLER VADİSİ'NDEN ATMIŞTI!

Yeni Asır'dan Adem Ülker'in haberine göre; Aysal ailesinin avukatı, davanın seyrini değiştirecek ayrıntılarla ilgili konuştu. Avukat Mehmet Kerem Özgen, "İmzalar ve yazılar sanığa ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde merhume tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Müvekkil tarafından bu imzalar atılmadı, yazılar yazılmadıysa bu poliçenin de özellikle tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak" dedi.