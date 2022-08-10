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Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:30
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
10:50
Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!
Son dakika haberleri: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımlar yaptı. Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı. Ayşe Korur'u öldüren Gencay Korur, "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerini kullandı. İşte korkunç olayın detayları…