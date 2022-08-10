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Haberler Yaşam Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 10:50

Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!

Son dakika haberleri: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımlar yaptı. Korkunç olay Çanakkale'de yaşandı. Ayşe Korur'u öldüren Gencay Korur, "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerini kullandı. İşte korkunç olayın detayları…

Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!

Son dakika haberi: Dehşet dolu olay, Çanakkale'nin Ezine'de yaşandı...

Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!

Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi.

Eşini öldüren katil zanlısının sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: 'Gururlu hissediyor' | Video

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Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!

Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!

Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika: Karısını öldüren kocanın Facebook paylaşımları şoke etti: Gururlu hissediyor!

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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