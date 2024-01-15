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Son dakika: Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:57
Son dakika: Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, skandal bir gol sevinci yaptı. Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile fotoğraf vererek katliama destek verdi. Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, İsrailli futbolcunun provokasyonu nasıl hazırladığı da ortaya çıktı.