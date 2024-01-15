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Haberler Yaşam Son dakika: Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:57

Son dakika: Katil İsrail'e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, skandal bir gol sevinci yaptı. Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile fotoğraf vererek katliama destek verdi. Jehezkel hakkında soruşturma başlatılırken, İsrailli futbolcunun provokasyonu nasıl hazırladığı da ortaya çıktı.

Halit TURAN
Son dakika: Katil İsrail’e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve "7 Ekim'in 100. günü" yazısı ile fotoğraf verdi.

Son dakika: Katil İsrail’e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

İsrail propagandası yapan Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, oyuncu gözaltına alındı.

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Son dakika: Katil İsrail’e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

PROVAKOSYONU SOYUNMA ODASINDA HAZIRLAMIŞ

Maçın 68. dakikasında attığı gol sonrasında fotoğrafçılara sol bileğindeki bandajı gösterip poz veren İsrailli futbolcu Jehezkel, yaptığı provokasyonu maç öncesinde soyunma odasında hazırladığı ortaya çıktı.

Son dakika: Katil İsrail’e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

Soyunma odasında "100 Days 07.10" ve Davut Yıldızı amblemini kendi el yazısıyla yazan futbolcunun, yanında kimse yokken hazırlık yaptığı, futbolcu arkadaşları ve teknik heyetten kimseye de yazıyı göstermeden sahaya çıktığı öğrenildi.

Son dakika: Katil İsrail’e destek vermişti! Jehezkel provokasyonu böyle hazırlamış: Detaylar ortaya çıktı

BİLEĞİNDE SAKATLIK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde avukatı ve tercümanla birlikte ifadesi alınan Jehezkel, İsrail Devletinin vatandaşı olduğunu, sahaya çıkmadan önce sol bileğindeki sakatlıktan dolayı bulunan beyaz bandaj sardığını öne sürdü.

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