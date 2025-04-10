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SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
06:59
SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti
Son dakika haberi: Konya'nın Çumra ilçesinde 9 kez alkollü araç kullanırken yakalanan ve bu nedenle ehliyetine 2036 yılına kadar el konulan Tahir Ferliarslan (57) 3 ay önce yine alkollü araç kullanırken yaptığı kazada annesi Melahat Ferliarslan (78) ve halası Kamile Öztat'ın (73) ölümüne neden oldu.