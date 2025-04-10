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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:59

SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

Son dakika haberi: Konya'nın Çumra ilçesinde 9 kez alkollü araç kullanırken yakalanan ve bu nedenle ehliyetine 2036 yılına kadar el konulan Tahir Ferliarslan (57) 3 ay önce yine alkollü araç kullanırken yaptığı kazada annesi Melahat Ferliarslan (78) ve halası Kamile Öztat'ın (73) ölümüne neden oldu.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

Son dakika haberi: Kaza, geçtiğimiz 27 Ocak günü ilçeye bağlı Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tahir Ferliarslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 42 CBK 50 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı.

SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün halası Kamile Öztat olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Annesi Melahat Ferliarslan ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

DAHA ÖNCE 9 KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANMIŞ

Tahir Ferliarslan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tahir Ferliarslan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

Ancak savcılık (Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir) maddesi gereğince takdiri mahkemeye bıraktı.