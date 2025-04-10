SON DAKİKA | Katil şoföre 22 yıl hapis talebi! 3,04 promil alkollü direksiyon başına geçti, ailesini kaybetti

DAHA ÖNCE 9 KEZ ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANMIŞ



Tahir Ferliarslan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036'ya kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



