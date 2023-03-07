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Son Dakika: Kayseri'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 07.03.2023 15:35
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
15:35
Son Dakika: Kayseri'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 14:47'de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Kayseri'de yaşanan deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı son depremler açıklaması