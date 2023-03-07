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Haberler Yaşam Son Dakika: Kayseri'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Giriş Tarihi: 07.03.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 15:35

Son Dakika: Kayseri'de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Kayseri'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 14:47'de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Kayseri'de yaşanan deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı son depremler açıklaması

Son Dakika: Kayseri’de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika deprem haberi: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan deprem 14.47'de meydana geldi. Merkez üssü Saraycık İncesu ilçesi olan sarsıntı yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti. Peki, Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? İşte Kayseri deprem haberinin detayları…

Son Dakika: Kayseri’de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

SON DAKİKA: KAYSERİ'DE DEPREM

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-03-07
Saat:14:47:27 TSİ
Enlem:38.704 N
Boylam:35.269 E
Derinlik:12.8 km

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Son Dakika: Kayseri’de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 7 MART 2023

Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Son Dakika: Kayseri’de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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