Son Dakika: Kayseri’de deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı: İşte Kayseri deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

Son dakika deprem haberi: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan deprem 14.47'de meydana geldi. Merkez üssü Saraycık İncesu ilçesi olan sarsıntı yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti. Peki, Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç? İşte Kayseri deprem haberinin detayları…