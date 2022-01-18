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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kayseri depremi panik yarattı! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son depremler listesi 18 Ocak 2022
Giriş Tarihi: 18.01.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 08:17

SON DAKİKA: Kayseri depremi panik yarattı! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son depremler listesi 18 Ocak 2022

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika haberine göre; Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02:28 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklanırken sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bilgisi verildi. Kırşehir, Sivas, Aksaray, Nevşehir gibi illerden de hissedilen Kayseri depremi sonrası son depremler listesi araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. İşte 18 Ocak 2022 Son depremler listesi verileri ile Kayseri depremine yönelik son gelişmeler.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 18 Ocak 2022

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelen son dakika deprem haberine göre; Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 20.44 km derinliğinde yaşanan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Bu noktada, son depremler listesi merak edilirken Kayseri depremi sonrası valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 18 Ocak 2022

KAYSERİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

KAYSERİ'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Kırşehir, Aksaray, Sivas gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssü Sarıoğlan ilçesinde ise ev ve ahır gibi yapılarda küçük çapta hasar meydana geldi. Bölgeye herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesinde Hacı Alpaslan'a ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bir bölümü çöktü. Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Hacı Alpaslan, "Ahırda 10 büyükbaş hayvan var. Hasar nedeniyle içeriye girmeye korkuyoruz. Sabah itfaiye erleri bakacak. Depremi çok kötü hissettik" dedi.

Palas Mahallesinde yine bazı evlerin girişlerinde ve odalarda hasar meydana geldi. Bir evin oturma odasında duvardan kopan sıva parçaları nedeniyle hasar oluştu. Bir başka evin eşyaları ise deprem sırasında yere düştü. Ekipler ev ve ahırlarda incelemelerde bulundu.

Evinde ve ahırında hasar meydana gelen Ali Akbulut, "Biz yatıyorduk. Gürültüyle uyandık. Deprem sonrası dışarı kaçtık. Evimizde hasar var. Çok şükür herhangi bir yaralı yok" dedi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması devam ediyor.

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SON DAKİKA: Kayseri’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 18 Ocak 2022

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.

Günaydın, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki yer sarsıntısının ardından sosyal medya hesabından, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımı yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini paylaştı.

Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- "Birkaç evimizde çatlak var"

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise depremden etkilenen ilçedeki incelemelerinin ardından AA muhabirine, deprem sonrası tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Ayyıldırım, "Acil bir durumumuz, can ve mal kaybımız yok. Hava aydınlanınca bilgiler daha netleşecek. Birkaç evimizde çatlak var. Ahırların bazılarında hasar var." dedi.

İlçenin Palas Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Oran (43), kendisini yataktan uyandıran büyük bir deprem yaşadıklarını anlattı.

Duvardaki saatin yere düştüğünü ve evinde çatlaklar olduğunu kaydeden Oran, "İçimde öyle bir korku var ki şu an bile titriyorum. Hayvanlarımda bir şey yok. Birkaç parça taş düşmüş ahırımda. Şu an için korkulacak bir şey yok." diye konuştu.

Nevraz Özyaşar (80) ise depremden çok korktuğunu, çatırtı sesleri ile ayağa kalktığını ifade etti. Evdekilerin de panikleyerek pencereden çıktığını dile getiren Özyaşar, evinde çatlaklar olduğunu söyledi.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 18 Ocak 2022

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ: OLUMSUZ BİR HABER YOK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4.9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Kayseri’de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! 18 Ocak 2022

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 OCAK 2022

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  -------------- 2022.01.18 06:20:46  36.4895   27.1487        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel 2022.01.18 05:55:28  38.8598   40.1485        4.5      -.-  2.3  -.-   ASAGIDEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG)                  İlksel 2022.01.18 05:36:17  37.9295   27.1570        7.5      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel 2022.01.18 05:34:01  37.1525   27.8392       22.4      -.-  1.1  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel 2022.01.18 05:27:04  40.6670   27.8008       11.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel 2022.01.18 05:22:59  39.0473   35.9015       18.2      -.-  1.5  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 05:13:23  39.0397   35.9320        7.6      -.-  1.5  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel 2022.01.18 04:56:36  38.2217   38.7592        5.0      -.-  1.6  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel 2022.01.18 04:48:22  39.0242   35.9632        7.9      -.-  2.0  -.-   YILDIRIM-SARIOGLAN (KAYSERI)                      İlksel 2022.01.18 04:36:40  39.0317   35.9143        2.8      -.-  1.7  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 04:35:57  39.0740   35.9715        5.3      -.-  1.8  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel 2022.01.18 03:55:30  39.0325   35.8980        6.7      -.-  1.2  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 03:35:43  39.0742   35.9520        5.0      -.-  1.7  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel 2022.01.18 03:32:01  39.0588   35.8767        5.0      -.-  1.4  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 03:31:39  40.0082   23.9910       62.3      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel 2022.01.18 03:30:30  39.0720   35.9242        8.4      -.-  1.9  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel 2022.01.18 03:19:03  39.0310   35.9337        2.6      -.-  1.6  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 03:12:54  39.0383   35.8488        4.3      -.-  1.7  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 02:57:00  39.0318   35.8785        5.9      -.-  1.5  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 02:47:23  39.0420   35.9210        4.5      -.-  2.0  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 02:34:14  39.0430   35.9077        5.0      -.-  2.7  -.-   PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI)                         İlksel 2022.01.18 02:28:55  39.0475   35.9318        5.0      -.-  5.1  4.9   SARIOGLAN (KAYSERI)                               REVIZE01   (2022.01.18 02:28:55) 2022.01.18 02:04:16  40.1453   24.0063       45.1      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel 2022.01.18 01:50:11  37.0537   27.8028       13.6      -.-  1.6  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel 2022.01.18 01:28:08  34.8398   27.0973        7.7      -.-  3.5  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

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