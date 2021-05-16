HaberlerYaşamSON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!
Giriş Tarihi: 16.05.2021 10:35Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 10:37
SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!
Son dakika haberler... Geçtiğimiz günlerde İstanbul Okmeydanı'nda yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Bir grup şahıs, araç kiralama firmasına gelerek 2 kişiyi darbetti. İş yerindeki kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Bu sırada saldırganlardan biri silahını yere düşürünce darbedilen kişi, kendisini döven adama arkasından kurşun yağdırdı. Silahla vurulan adam 7 yerinden yaralandı.