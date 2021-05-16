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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!
Giriş Tarihi: 16.05.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 10:37

SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! 'da dehşet anları!

Son dakika haberler... Geçtiğimiz günlerde Okmeydanı'nda yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Bir grup şahıs, araç kiralama firmasına gelerek 2 kişiyi darbetti. İş yerindeki kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Bu sırada saldırganlardan biri silahını yere düşürünce darbedilen kişi, kendisini döven adama arkasından kurşun yağdırdı. Silahla vurulan adam 7 yerinden yaralandı.

SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 3 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenledi.

SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!

İş yerine giren saldırgan, içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak darp etti. Darp edilenlerin karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede baskın yapan grup kaçmaya başladı.

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SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!

O esnada silah doğrultan şahıs tabancasını yere düşürünce darp edilen şahıslardan biri silahı alarak grubun arkasından ateş açtı. Baskın yapan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!

BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp edildikten sonra grubun arkasından silahla ateş açan Ahmet D. ve Mahmut D'yi yakaladı.

SON DAKİKA! Kendisini döven adama kurşun yağdırdı! İstanbul'da dehşet anları!

Polis 2 şahsın üzerindeki kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tabancaya el koydu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

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