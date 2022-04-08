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Son dakika | Kiev'de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor
Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
07:08
Son dakika | Kiev'de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor
Son dakika haberler: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi için gönderilen ancak Rusya'nın Boryspil Havalimanını bombalaması nedeniyle havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M nakliye uçağı SABAH tarafından görüntülendi.