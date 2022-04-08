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Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 07:08

Son dakika | Kiev'de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor

Son dakika haberler: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi için gönderilen ancak Rusya'nın Boryspil Havalimanını bombalaması nedeniyle havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M nakliye uçağı SABAH tarafından görüntülendi.

İLKER TURAK
Son dakika | Kiev’de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor

Rusya Ukrayna Savaşı Son dakika haberler: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi için gönderilen ancak Rusya'nın Boryspil Havalimanını bombalaması nedeniyle havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M nakliye uçağı SABAH tarafından görüntülendi.

İşte Kiev'den SABAH'ın görüntülediği uçaklarımız ve onlarla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Kiev’de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M uçağı Boryspil Havalimanına iniş yapmıştı.

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Son dakika | Kiev’de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor

SON DAKİKA | SABAH SAVAŞ NEDENİYLE KİEV'DE KALAN UÇAKLARIMIZI GÖRÜNTÜLEDİ

Ancak uçaklar havalimanına indikten bir süre sonra Rusya tarafından Boryspil Havalimanı bombalanmış, havalimanı kullanılamaz hale gelmişti. Tam 42 gündür Boryspil Havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M uçağı SABAH tarafından görüntülendi.

Son dakika | Kiev’de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Eskişehir'den havalanan ve Boryspil Havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M uçaklarının dönmesi için Ukrayna ve Rusya ile Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmeleri devam ederken, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuç beklediklerini belirtmişti.

Son dakika | Kiev’de kalan uçaklarımız ilk kez görüntülendi! Türkiye anbean rapor alıyor

24 Şubat tarihinde hem Türk vatandaşların tahliyesi hem de insani yardım maksadıyla gönderilen ancak hava sahasının kapalı olması sebebiyle Boryspil Havalimanında mahsur kalan uçakların, emniyetinin sağlanması için de hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğü biliniyor.

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