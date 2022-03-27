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Haberler Yaşam Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...
Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:30

Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartları ve yeni çipli ehliyetlerle ilgili uzun süredir çalışmaları devam eden ve büyük ölçüde tamamlanan uygulamayı duyurdu. Bakan Soylu, 3 söz verdiklerini hatırlatarak, "Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" dedi. Bakan Soylu aynı zamanda yeni kimlik kartlarının ehliyetlerle birleştirilme sürecini de anlattı ve milyonlarla ifade edilen bir yüklemenin gerçekleştiğini açıkladı. İşte Yeni çipli kimlik kartlarına ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'nda konuştu. Bakan Soylu yaptığı konuşmada kimlik kartlarıyla ilgili yapılan yeni çalışmaya ilişkin bilgi vererek "İşin yüzde 80'ini bitirdik" dedi. Bakan Soylu yaptığı son dakika açıklamasında yeni kimlik kartları, yeni ehliyetlerin ve kredi kartı özelliklerinin çipli kimlik kartlarında birleştirilmesi gibi konularda çok önemli bilgiler verdi.

İşte ayrıntılar...

Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BİLE OLMAYAN BİR SİSTEMİ GETİRDİK

Nüfusta önemli bir mesafe aldıklarını belirten Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleri oldu ve Türkiye hakikaten MERNİS dediğimiz, şu anda gelişmiş ülkelerin bile birçoğunun altyapısı olmayan bir büyük projeyi faaliyete geçirdi. Aynı zamanda yönetti, eksikliklerini giderdi ve bütün kurumlarla entegrasyonunu sağladı. Bu olağanüstü bir şeydir. Esas itibariyle bugün e- devlet sistemimizin en önemli alt yapısını oluşturdu" dedi.

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Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

PASAPORT, EHLİYET, VE KİMLİK KARTLARININ BAŞVURU VE TESLİMİ...

Pasaport, ehliyet ve kimlik kartlarının nüfus idareleri tarafından tek elden verilmesi sürecine de değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

81 VİLAYETTE KİMLİK, EHLİYET VE PASAPORT TESLİMİ

"Geldiğimizde, kimlik kartı sadece Düzce ve bir kısmı da Kırıkkale'de veriliyordu. Biraz benim acemiliğime denk geldi. Üçünü nüfus idaresinde vermeye başladık. Bir de 81 vilayette kimliklerinde aynı anda verilmesinin onayını başlattık. Günde belli bir miktarda yaptığımız işlem, öyle bir noktaya geldi ki hem bir yenileme ve değişim ortaya koyuyorsunuz hem de hacmi artırıyorsunuz. Pasaport ortalama günde 10 bin, yaklaşık 6-7 bindi şimdi 14-15 civarında ehliyette, yaklaşık gününe göre 50 ile 60 ve zaman zaman 120 bine çıktığı da var kimlik veriliyor. Bugünkü aklım olsaydı yapmazdım. Dedik ki pazartesi günü üçünü bir arada vermeye başlayacağız. Ya mübarek seni birisi mi kovalıyor. De ki pazartesi günü 81 vilayete çıkartıyorum. 15 gün sonra ehliyete başlıyorum.

Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...

Diğer 15 gün sonra pasaporta başlıyorum. Heyecanla birlikte arkadaşlarımızda yüklendiler. O günkü genel müdürümüz, hep beraber bu işe girdik. Bir hafta boyunca uyumadık. Ufak tefek arızalar oldu, ama belki dünyada olmayacak bir değişimi bir sistemi bir taraftan aldık bir tarafa geçirmiş olduk. Onu sağlayınca dedik ki bu nüfus idarelerine yılda ortalama 25 milyon insan girer. Bu az bir rakam değil. Bir devletin eğer vatandaş memnuniyetine ait bir sorumluğu söz konusu ise en önemli şekilde düzeltilmesi gereken yerlerden bir tanesi nüfus idareleridir."

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