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Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...
Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:26
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
10:30
Son dakika | Kimlik kartlarında yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Çipli kartlar artık...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartları ve yeni çipli ehliyetlerle ilgili uzun süredir çalışmaları devam eden ve büyük ölçüde tamamlanan uygulamayı duyurdu. Bakan Soylu, 3 söz verdiklerini hatırlatarak, "Üçüncüsü de acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz" dedi. Bakan Soylu aynı zamanda yeni kimlik kartlarının ehliyetlerle birleştirilme sürecini de anlattı ve milyonlarla ifade edilen bir yüklemenin gerçekleştiğini açıkladı. İşte Yeni çipli kimlik kartlarına ilişkin son dakika gelişmeleri