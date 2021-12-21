Son dakika: Kırmızı kart yiyen kaleci silahla soyunma odasını bastı! Anlattıkları dehşete düşürdü: Silaha mermiyi verdi…

Futbolcular da polis gelmeden stadı bir an önce terk etti. Karşı takımın başkan yardımcısı silahı görmediğine dair yemin etti ama koridordaki kamera her şeyi gösterdi. Maç sonrasında polis merkezine giderek ifade verdik. Kaleciden de rakip takımın başkan yardımcısından da şikayetçi olduk. Kaleciyi polis merkezine getirdiler. İlk başta silahı inkar etti. Polislerin kamera görüntülerinin olduğunu söylemeleri üzerine kaleci kabul etti. Silahı getirerek polis ekiplerine teslim ettiler. İlk defa biz böyle bir olayla karşılaştık. Aileler çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. 18 yaşını doldurmamış birçok oyuncumuz var. Aileler böyle olaylarla karşılaştıkça çocuklarını spor kulüplerine göndermez. Tabii ki kötü bir olay. Allah muhafaza silah patlamış olsa birinin canına zarar gelmiş olsa ne olur. Böyle olayların olmaması için gerekli bütün cezaların verilmesini istiyoruz."



