Son dakika: Kırmızı kart yiyen kaleci silahla soyunma odasını bastı! Anlattıkları dehşete düşürdü: Silaha mermiyi verdi…

Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, olayla ilgili şunları söyledi: "Maçın son dakikalarında rakip takımın kalecisiyle bizim oyuncumuz Hamza Tekinalp ikili bir mücadele sonrası tartışmaya girdiler. Daha sonra rakip takım kalecisi, bizim oyuncumuza küfrettiği için tartışma büyüdü. Karşı takım kalecisi bizim oyuncumuzun boğazına sarıldığı için Hamza da karşılık verdi. Araya giren hakem, olayı yatıştırdıktan sonra, iki oyuncuya da kırmızı kart verdi. Rakip futbolcu, Hamza soyunma odasına giderken üzerine koşmaya başladı. Biz araya girerek engellemeye çalıştık. Takım arkadaşları onu uzaklaştırdı. Kısa süre sonra maç bitti. Biz de soyunma odasına gittik. Rakip futbolcu dışarda kalıp, arabasından aldığı silahla bizim soyunma odasına girmeye kalktı. Silaha mermi verdi, kapıya dipçiğiyle vurdu. Bunu gören bizim başkan ile karşı takımın başkan yardımcısı kaleciyi uzaklaştırarak kendi soyunma odasına aldılar. Daha sonra nereye götürdülerse kaybettiler.