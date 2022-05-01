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Haberler Yaşam Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur'un ölümünde kahreden detay!
Giriş Tarihi: 01.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 13:31

Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur'un ölümünde kahreden detay!

Son dakika haberi: Kırşehir'de iki gün önce çok acı bir olay yaşandı. 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kerzi Nur Kablan (3) kurtarılamadı. Dumandan zehirlenen 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi ise ortaya çıktı. İşte acı olayın detayları…

Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur’un ölümünde kahreden detay!

Son dakika: Yangın, 2 gün önce Yenice Mahallesi, 214'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin salonunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur’un ölümünde kahreden detay!

İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), Kerzi Nur (3), İbrahim (4) ve Hacı Mehmet Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

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Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur’un ölümünde kahreden detay!

Sağlık ekipleri, Kerzi Nur Kablan'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur’un ölümünde kahreden detay!

Kerzi Nur'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur’un ölümünde kahreden detay!

Yangında hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan, Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangının evin salonunda elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi.

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