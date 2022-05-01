Haberler Yaşam Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur'un ölümünde kahreden detay!

Giriş Tarihi: 01.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 13:31

Son dakika: Kırşehir’deki yangının sebebi ortaya çıktı: 3 yaşındaki Nur'un ölümünde kahreden detay!

Son dakika haberi: Kırşehir'de iki gün önce çok acı bir olay yaşandı. 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kerzi Nur Kablan (3) kurtarılamadı. Dumandan zehirlenen 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi ise ortaya çıktı. İşte acı olayın detayları…