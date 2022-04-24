Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

BAHAR SARIBAŞ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği tespit edilen Bahar Sarıbaş ise kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Elif Eylül, babasının ailesinin yaşadığı Adana'da, annesi Bahar Sarıbaş ise memleketi Hatay'da toprağa verildi.



