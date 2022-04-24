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Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…
Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
13:49
Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…
Son dakika haberi: Korkunç olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanmıştı. Kızı Elif Eylül'ü (9) öldürdükten sonra asit içen intihar eden öğretmen Bahar Sarıbaş'ın (33), eşi E.S.'den boşandığı, daha sonra çocuğu için yeniden bir araya gelerek evlendiği ortaya çıktı. Bahar Sarıbaş'ın annesi ise son konuşlarını anlattı. İşte korkunç olayın son dakika detayları...