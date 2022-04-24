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Haberler Yaşam Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…
Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:49

Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

Son dakika haberi: Korkunç olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanmıştı. Kızı Elif Eylül'ü (9) öldürdükten sonra asit içen intihar eden öğretmen Bahar Sarıbaş'ın (33), eşi E.S.'den boşandığı, daha sonra çocuğu için yeniden bir araya gelerek evlendiği ortaya çıktı. Bahar Sarıbaş'ın annesi ise son konuşlarını anlattı. İşte korkunç olayın son dakika detayları...

Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

Son dakika haberleri: Tüyler ürperten vahşet 19 Nisan'da öğle saatlerinde Çay Mahallesi, Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşi E.S. ile ayrı yaşayan kimya öğretmeni Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi.

Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

SON DAKİKA: HATAY'DAKİ VAHŞETTE YENİ DETAYLAR

Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızını hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

Annesinin tek bıçak darbesiyle kalbinden yaraladığı belirlenen Elif Eylül Sarıbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

BAHAR SARIBAŞ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği tespit edilen Bahar Sarıbaş ise kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Elif Eylül, babasının ailesinin yaşadığı Adana'da, annesi Bahar Sarıbaş ise memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Son dakika: Kızını öldüren annenin son konuşması ortaya çıktı: Utanıyorum…

Bahar Sarıbaş'ın babası Bilal Sarıbaş (67), kızının evlendiği günden bu yana damadından şiddet gördüğünü ileri sürdü. Kızının damadı ile ilk evliliğinin 3 yıl sürdüğünü, 6 yıl ayrı kaldıktan sonra ortak çocukları Elif Eylül'ün babasız büyümemesi için tekrar evlendiğini belirten Sarıbaş, şöyle konuştu:

SON DAKİKA