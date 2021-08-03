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Haberler Yaşam Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: "Çok titizdi..."
Giriş Tarihi: 03.08.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 13:50

Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: "Çok titizdi..."

Son dakika haberi: Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişi hunharca katledildi. Katil zanlısı Mehmet Altun her yerde aranırken, hamile eşinin ifadesi ortaya çıktı. İşte yeni ayrıntılar...

DHA
Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çok titizdi...

Olay, cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çok titizdi...

Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri 'kedi' meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti.

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Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çok titizdi...

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.

Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çok titizdi...

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: Konya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni detaylar! Eşinin ifadesi ortaya çıktı: Çok titizdi...

Polis, yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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