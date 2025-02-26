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Son dakika: Konya'da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
19:53
Son dakika: Konya'da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti
Konya'da meydana gelen korkunç olayda, aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araçta patlama meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Araçta bulunan 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybederken, babanın, battaniyeye sarılı bebeğini kucağına alması yürekleri yaktı.