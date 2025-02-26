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Haberler Yaşam Son dakika: Konya'da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.02.2025 19:29 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 19:53

Son dakika: Konya'da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti

Konya'da meydana gelen korkunç olayda, aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araçta patlama meydana geldi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Araçta bulunan 3 aylık bebek ve teyzesi hayatını kaybederken, babanın, battaniyeye sarılı bebeğini kucağına alması yürekleri yaktı.

TOLGA YANIK
Son dakika: Konya’da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında meydana geldi.

Son dakika: Konya’da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Son dakika: Konya’da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürülürken, araçta bulunan 3 aylık bebek Mustafa Çakmak ve teyzesi Rabia Yıldız (18) hayatını kaybetti, baba Halil Çakmak, anne Fatma Çakmak yaralandı.

Son dakika: Konya’da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti

Bebeğinin battaniyeye sarılı cansız bedenini kucağını alan baba büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika: Konya’da dehşet! Araçtaki oksijen tüpü patladı: 3 aylık Mustafa ve teyzesi hayatını kaybetti

Öte yandan patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı belirlenirken, ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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