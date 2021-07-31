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Haberler Yaşam Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...
Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:47

Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katillerini buldu. Geriye ise bu görüntüler kaldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Konya'da Metin-Necla Büyükşen çift 3 yıl önce korkunç bir cinayete kurban gitti. Osman Büyükşen, Müge Anlı'ya katıldı ve anne ve babasının katillerinin bulunmasını istedi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda Büyükşen çiftinin yanlış eve giren kiralık katiller tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geriye ise bu görüntüler kaldı...

Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

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Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

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