Son dakika: Konya'daki Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu! Geriye bu görüntüler kaldı: Mutlu günlerinde...

Konya'da Metin-Necla Büyükşen çift 3 yıl önce korkunç bir cinayete kurban gitti. Osman Büyükşen, Müge Anlı'ya katıldı ve anne ve babasının katillerinin bulunmasını istedi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda Büyükşen çiftinin yanlış eve giren kiralık katiller tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geriye ise bu görüntüler kaldı...