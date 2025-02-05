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SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
18:02
SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava
Son dakika haberi... Sosyal medyada Köpekvelisi ismiyle bilinen Buket Özgünlü, Ankara'da Yaşama Tutunan Patiler Derneği için topladığı paralarla 20 milyonluk vurgun yaptı. 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması çerçevesinde tutuklanan dernek başkan yardımcısı Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç kendisine gelen telefonlarla hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunu tehdit ederek kendisinden milyonlarca lira haraç talep ettiler. Polisin nefes kesen operasyonuyla yakalanan şüpheliler için istenen ceza belli oldu.