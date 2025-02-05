SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

20 MİLYONU KABUL ETMEYİNCE 1 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahsin M. ve Taylan G. hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin Kılıç'tan çocuğunu öldürmekle tehdit ederek 20 milyon lira istediklerini, Kılıç'ın kabul etmemesi üzerine 5 milyon ve sonrasında 1 milyon liraya kadar düşürüp 10 Ocak'a kadar süre verdikleri anlatıldı. Şüphelilerin Ankara'dan İstanbul'a geldikleri kaydedilen iddianamede, 1 milyon lirayı elden almak için bir kafede buluştukları, Kılıç'ın siyah poşetle parayı Taylan G.'ye verdikten sonra polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.