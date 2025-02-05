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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:59 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:02

SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

Son dakika haberi... Sosyal medyada Köpekvelisi ismiyle bilinen Buket Özgünlü, Ankara'da Yaşama Tutunan Patiler Derneği için topladığı paralarla 20 milyonluk vurgun yaptı. 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturması çerçevesinde tutuklanan dernek başkan yardımcısı Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç kendisine gelen telefonlarla hayatının şokunu yaşadı. Çocuğunu tehdit ederek kendisinden milyonlarca lira haraç talep ettiler. Polisin nefes kesen operasyonuyla yakalanan şüpheliler için istenen ceza belli oldu.

Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Aralık ayında "Yaşama Tutunan Patiler Derneği"nin topladığı bağışları zimmetine geçirerek yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet K. ve "Papağan Evi" isimli iş yerinin sahibi Ertan I., "görevi kötüye kullanma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkemece tutuklandı. Özgünlü'nün eniştesi Evren K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

20 MİLYONLUK HARAÇ

'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' soruşturmasında Aralık 2024'te gerçekleştirilen operasyonda dernek başkan yardımcısı Demet Kılıç tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun ardından Kılıç'ın eşi Evren Kılıç, İstanbul'dan kendisini arayan ve Barış Boyun suç örgütü elamanı olarak tanıttıklarını iddia eden iki kişinin kendisinden 'çocuğunu öldürmekle' tehdit ederek 20 milyon lira haraç istediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kılıç'ı yönlendirerek şüphelilerle Yenimahalle'deki bir kafede buluşmasını sağladı. Buluşmayı takip eden polis ekipleri şüpheli Taylan G. ve Tahsin M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

20 MİLYONU KABUL ETMEYİNCE 1 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahsin M. ve Taylan G. hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin Kılıç'tan çocuğunu öldürmekle tehdit ederek 20 milyon lira istediklerini, Kılıç'ın kabul etmemesi üzerine 5 milyon ve sonrasında 1 milyon liraya kadar düşürüp 10 Ocak'a kadar süre verdikleri anlatıldı. Şüphelilerin Ankara'dan İstanbul'a geldikleri kaydedilen iddianamede, 1 milyon lirayı elden almak için bir kafede buluştukları, Kılıç'ın siyah poşetle parayı Taylan G.'ye verdikten sonra polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

'ARACILIK YAPIYORMUŞ GİBİ PARA İSTEYELİM'

Taylan G., iddianamedeki ifadesinde Tahsin M.'nin akrabası olduğunu, Barış Boyun'u tanımadığını, Evren Kılıç'ın Tahsin M.'ye telefonda Barış Boyun suç örgütü tarafından aranarak tehdit edildiğini, 20 milyon lira istediğini, etrafından bu örgütten birilerini tanıyıp tanımadığını soruduğunu söyledi. Tahsin M.'nin kendisine "Evren'i tehdit edenlere aracılık yapıyormuş gibi yapalım, sen de sanki bu örgütle bağlantın varmış gibi konuş para talep et" dediğini söyleyen Taylan G., Tahsin M.'nin araya girmesiyle 1 milyon lira istediğini ifade etti.

SON DAKİKA | Köpekvelisi Buket Özgünlü 20 milyonluk vurgun yapmıştı: Dernekten haraç isteyenlere dava

'ÖDEYECEK DURUMU OLMADIĞI İÇİN 1 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRDÜ'

Tahsin M. ise ifadesinde Evren Kılıç'la akraba olduklarını, kendisine Barış Boyun suç örgütünden tanıdıklarının olup olmadığını sorduğunu, Taylan G.'ye sorduğunu, kendisine sorup döneyim dediğini söyledi. Tahsin M.,, Taylan G.'nin Kılıç'a karşı tarafla görüşüp halledeceğini söylediğini, Evren'in bu parayı ödeyecek durumunun olmadığını söylediğini bunun üzerine parayı bir milyon liraya düşündüklerini ifade etti.

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