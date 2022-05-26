Haberler
Yaşam
Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
12:14
Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı
Son dakika haberi: Gaziantep'te oto sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada patlayan oksijen tüpü korku dolu anlara neden oldu. Patlamanın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler iki işçiyi ağır yaralarken, kaynak yapılan kamyonu küle çevirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...