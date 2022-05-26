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Haberler Yaşam Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 26.05.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 12:14

Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep'te oto sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada patlayan oksijen tüpü korku dolu anlara neden oldu. Patlamanın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler iki işçiyi ağır yaralarken, kaynak yapılan kamyonu küle çevirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

SON DAKİKA: KORKUNÇ OLAY! OTO SANAYİDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI: 2 AĞIR YARALI

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki oto sanayi sitesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesinde iş yeri sahibi A.G. ile işçisi Muhammed Ş. kamyondaki arızayı gidermek için kaynak yaparken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oksijen tüpü patladı.

Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

Patlamayla birlikte çıkan alevler A.G. ile işçisi Muhammed Ş.'yi sardı. Çevredeki esnafların yardımıyla alevlerin arasından çıkarılan iki kişi ağır yaralandı.

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Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

SANAYİ SİTESİNDE KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

Yangın küçük patlamalarla birlikte kısa sürede büyürken sanayi sitesinde büyük panik yaşandı.

Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri kamyonu saran alevlere müdahale ederek yangının çevredeki işyerlerine sıçramasını engelledi.

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