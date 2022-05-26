Son dakika: Korkunç olay! Oto sanayide oksijen tüpü patladı: 2 ağır yaralı

SON DAKİKA: KORKUNÇ OLAY! OTO SANAYİDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI: 2 AĞIR YARALI

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki oto sanayi sitesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sanayi sitesinde iş yeri sahibi A.G. ile işçisi Muhammed Ş. kamyondaki arızayı gidermek için kaynak yaparken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı oksijen tüpü patladı.