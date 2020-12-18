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SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı 'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!

Tüm dünyada 1.5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan, hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ilk olarak 'in kentinde baş göstermişti. Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı kentten gelen son dakika görüntüleri 'bu kadarına da pes' dedirtti. Wuhan'da düzenlenen eğlenceler sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Koronavirüs belası hiç yaşanmamışçasına, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hayatın bu denli hızlı bir şekilde 'normal'e dönmesi herkesi şaşkına çeviriyor.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 14:34
SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!

WUHAN'DAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA GÖRÜNTÜLER!

Tüm dünya ikinci kez karantinaya girerken, koronavirüsün çıktığı 'in kentinde düzenlenen partiler sosyal medyadan tepkilere neden oldu.

SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!

Dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 1.6 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını bir yıl önce 'in kentinde ortaya çıkmıştı.

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SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!

Dünya ikinci kez eve kapanırken, kentte hayatın normale dönmesiyle birlikte gece hayatı da hareketlenmeye başladı.

SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!

Kentte gece hayatı, şehirdeki kısıtlamaların sona ermesiyle hızla kaldığı yerden devam etmeye başladı.

SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!

kentinde yapılan partiler tepki çekti. Parti görüntüleri, sosyal medyada ve dünya basınında eleştirildi.

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