HaberlerGaleriSON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!
SON DAKİKA: Korona'nın çıktığı Wuhan'dan skandal görüntüler! Bu kadarına da pes!
Tüm dünyada 1.5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan, hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde baş göstermişti. Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı kentten gelen son dakika görüntüleri 'bu kadarına da pes' dedirtti. Wuhan'da düzenlenen eğlenceler sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Koronavirüs belası hiç yaşanmamışçasına, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hayatın bu denli hızlı bir şekilde 'normal'e dönmesi herkesi şaşkına çeviriyor.