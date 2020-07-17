Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

Son dakika Koronavirüs bilgileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı. Öte yandan Bakanlık raporunda vaka sayısının en fazla olduğu yaş aralığını da yer aldı. İşte bu kritik haberin detayları...