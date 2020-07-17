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'ndan son dakika bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

Son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu.Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını bölge bölge açıkladı. Öte yandan Bakanlık raporunda vaka sayısının en fazla olduğu yaş aralığını da yer aldı. İşte bu kritik haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 14:50
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.

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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti.. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

Öte yandan Bakanlığın geçtiği günlük raporda vaka sayılarının arttığı iller-bölgeler yer alırken, hastalığa en çok yakalanan yaş aralığı da paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

DOĞU KARADENİZ
'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 19 yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Koronavirüs bilgileri... O bölgelere ve yaş aralığına dikkat!

BATI MARMARA
'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 6 yeni vaka görüldü

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