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Son dakika Koronavirüs haberi: uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

Koronavirüs döneminde adete gözümüz kulağımızın çevrildiği 'ndan için çok kritik uyarılar peş peşe geldi. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen Koronavirüs vaka sayıları merakla takip edilirken Sağlık Bakanlığı bu kez Kurban Bayramı için vatandaşlara bir dizi uyarıda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 09:05
Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

Son dakika haberi olarak 'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, koronavirüs salgının etkisinin sürdüğü bu seneki 'nda uyulması gereken hijyen ve sağlıklı beslenme uyarıları şöyle:

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

MASKE-MESAFE ŞART:
Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli.

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Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

HEMEN PİŞİRMEYİN:
Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

KALP HASTALARI DİKKAT:
Sakatat tüketiminin de arttığı 'nda özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyanların sakatat tüketiminden kaçınmaları isteniyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

HAŞLAMA YA DA IZGARA:
'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin

Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor.

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