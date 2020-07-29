HaberlerGaleriSon dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin
Son dakika Koronavirüs haberi: Sağlık Bakanlığı uyardı! Kurban Bayramında bu hatalara düşmeyin
Koronavirüs döneminde adete gözümüz kulağımızın çevrildiği Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı için çok kritik uyarılar peş peşe geldi. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen Koronavirüs vaka sayıları merakla takip edilirken Sağlık Bakanlığı bu kez Kurban Bayramı için vatandaşlara bir dizi uyarıda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
08:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
09:05
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