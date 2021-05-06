HaberlerYaşamSON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 12:32Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 12:39
SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...
Son dakika haberi... 6 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Hakim Ebru Us Aykaş (42), bebeği operasyonla alındıktan 6 gün sonra yaşamını yitirmiş, bu olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Koronavirüsten hayatını kaybeden Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ebru Us Aykaş , bugün memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.