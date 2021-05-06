SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru Us Aykaş'ın ölümü, Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.



