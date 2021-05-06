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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 12:39

SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

Son dakika haberi... 6 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan Hakim Ebru Us Aykaş (42), bebeği operasyonla alındıktan 6 gün sonra yaşamını yitirmiş, bu olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Koronavirüsten hayatını kaybeden Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ebru Us Aykaş , bugün memleketi 'nun ilçesinde toprağa verildi.

SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hâkimi Ebru Us Aykaş, 23 Nisan'da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da operasyonla alındı.

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SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru Us Aykaş'ın ölümü, Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

MEMLEKETİ ÜNYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hakim Aykaş'ın cenazesi Bursa Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak kara yoluyla memleketi 'nun ilçesine getirildi. Hakim için Atatürk Mahallesi gasilhanesinde cenaze töreni düzenlendi.

SON DAKİKA! Koronavirüsten hayatını kaybeden Hakim Ebru Us Aykaş, gözyaşları içinde toprağa verildi...

Cenazeye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Aykaş'ın yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gasilhane önünde kılınan cenaze namazının ardından Aykaş, Çakırtepe Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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