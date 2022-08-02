Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:45

Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!

Son dakika haberleri: Tarihler 30 Ocak 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı. Bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen Kübra Ece hayata gözlerini kapadı 30 yaşındaki genç kadının düştüğü evde eski erkek arkadaşı da vardı. Ece'nin sır ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!

Son dakika haberi: Televizyondaki bir yarışma programıyla tanınan Kübra Ece (30), 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar'daki bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!

SON DAKİKA: KÜBRA ECE'NİN SIR ÖLÜMÜNDE YENİ GELİŞME

Ece'nin ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Evdeki eski sevgilisi ve arkadaşları gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!

Zanlılar, Kübra Ece'nin eski sevgilisi ile kıskançlık tartışmasına girdiğini ve bu nedenle balkondan atladığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık kararını verdi.

Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!

KOŞARAK ATLAMIŞ!

Takipsizlik kararında "Olay anında Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı, arkadan gelen erkek şahısların kendisine yetişmeye çalıştıkları ancak tutamadıkları görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!

Savcılığa göre, Kübra Ece olay gecesi arkadaşları ile kısa süre önce ayrıldığı 3 yıllık sevgilisi Emre Şeker'in evine gitti. Kübra Ece, evde Emre'nin Brezilyalı yeni sevgilisi Luiza Marina ile karşılaşınca aralarında çıkan tartışma neticesinde sinirlendi ve balkondan kendisini attı.

SON DAKİKA