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Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
09:45
Son dakika: Kübra Ece’nin ölümünde şok gelişme! Türkiye onu televizyon yarışmasında tanımıştı!
Son dakika haberleri: Tarihler 30 Ocak 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Avcılar'da korkunç bir olay yaşandı. Bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen Kübra Ece hayata gözlerini kapadı 30 yaşındaki genç kadının düştüğü evde eski erkek arkadaşı da vardı. Ece'nin sır ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…