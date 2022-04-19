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Haberler Yaşam Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 13:05

Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi!

Son dakika haberler: Emniyet ekiplerinden büyük bir 'Bahar Temizliği' operasyonu haberi gelirken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçlerinde çok sayıda kadın üyenin de bulunduğu hırsızlık çetesinin kullandığı yöntemler ise adeta şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları...

Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; PES dedirten ayak kokusu yöntemi!

Son dakika haberleri: Bursa merkezli 4 ilde çok sayıda hırsızlık şüphelisine yönelik gerçekleştirilen 'Bahar Temizliği' isimli Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızların tespit edildikleri noktalardan alındığı ve suçu işledikleri anlara dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken gizlendikleri evde 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çıktı.

Öte yandan hırsızların kurbanlarını seçmek için kullandıkları yöntem de adeta 'PES' dedirtti. İşte ayak koklamalı kurban seçimi ve 'Bahar Temizliği' operasyonundan son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; PES dedirten ayak kokusu yöntemi!

40 EVDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Bursa merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; PES dedirten ayak kokusu yöntemi!

KAPILARI TOKA VE KARTLARLA AÇIYORLAR

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi, 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları tespit edildi.

Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; PES dedirten ayak kokusu yöntemi!

SON DAKİKA | KURBANLARINI AYAKKABI KOKLAYARAK SEÇİYORLAR

Şüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun, evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.

Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; PES dedirten ayak kokusu yöntemi!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, farklı adreslerden çalındığı belirlenen 2,5 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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