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Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 13:05
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
13:05
Son dakika | Kurbanı koklayarak seçiyorlar; "PES" dedirten ayak kokusu yöntemi!
Son dakika haberler: Emniyet ekiplerinden büyük bir 'Bahar Temizliği' operasyonu haberi gelirken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçlerinde çok sayıda kadın üyenin de bulunduğu hırsızlık çetesinin kullandığı yöntemler ise adeta şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları...